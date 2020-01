Alessandra Todde 7:16 L'opinione di Alessandra Todde Il M5s ha la sua identità e non si omologherà



Credo che il Movimento 5 stelle abbia i propri valori e la propria identità, e credo che sia estremamente importante mantenerli. Certamente è importante continuare a collaborare, come stiamo facendo, ad un solido accordo di Governo. Abbiamo scelto di governare insieme ed è una cosa che dobbiamo portare avanti con tutti gli strumenti necessari.



Il Movimento 5 stelle ha sorpreso e sorprenderà per il tipo di temi identitari che ha portato avanti nel passato e che riuscirà a portare avanti al futuro. Noi non ci omologhiamo, abbiamo la nostra identità che portiamo avanti con forza ed orgoglio. Portiamo avanti i nostri temi e continueremo a farlo con determinazione. Sono fortemente convinta che il lavoro e il nostro radicarsi sui territori sia importante. Dobbiamo portare avanti le nostre istanze.



Forse, ciò che ci ha danneggiato maggiormente è stato proprio averle abbandonate, ed esserci allontanati dalla nostra vera identità. Continueremo a lavorare bene, come abbiamo fatto fino ad oggi, portando risposte vere ai problemi del Paese e dei cittadini.



* sottosegretaria allo Sviluppo economico