Red 18:12 «Grande sfida nazionale – sottolinea il ministro dei Beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini, che annuncia - On-line sul The Economist il bando internazionale per il super direttore» Nasce a Cagliari la Cittadella della cultura



CAGLIARI - Con l’autonomia del Museo archeologico nazionale di Cagliari, il cui direttore verrà selezionato con il bando internazionale presentato ieri (mercoledì) dal ministro Dario Franceschini alla stampa estera, cambia la geografia del sistema dei musei statali in Sardegna. Il direttore del nuovo museo autonomo (il cui bando internazionale è da oggi on-line sul sito del “The Economist”) gestirà insieme al Museo archeologico nazionale anche l’ex regio Museo archeologico, la Pinacoteca nazionale, lo Spazio museale di San Pancrazio e gli spazi di Porta Cristina.



Nasce così una vera e propria Cittadella della cultura, che concentra in un’unica gestione tutti i principali luoghi culturali statali presenti a Cagliari. Per il ministro dei Beni e le attività culturali e per il turismo, il nuovo “super museo” di Cagliari è «una grande sfida per la Sardegna e per l’intero Paese».



Così, il Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo a seguito della firma del ministro Franceschini dei decreti attuativi di riorganizzazione degli uffici del ministero, che prevedono anche il trasferimento a Sassari della sede della Direzione regionale musei della Sardegna, l’ex Polo museale regionale. Un bel passo avanti dei luogi di cultura isolana nel panorama nazionale.



Nella foto: il ministro Dario Franceschini CAGLIARI - Con l’autonomia del Museo archeologico nazionale di Cagliari, il cui direttore verrà selezionato con il bando internazionale presentato ieri (mercoledì) dal ministro Dario Franceschini alla stampa estera, cambia la geografia del sistema dei musei statali in Sardegna. Il direttore del nuovo museo autonomo (il cui bando internazionale è da oggi on-line sul sito del “The Economist”) gestirà insieme al Museo archeologico nazionale anche l’ex regio Museo archeologico, la Pinacoteca nazionale, lo Spazio museale di San Pancrazio e gli spazi di Porta Cristina.Nasce così una vera e propria Cittadella della cultura, che concentra in un’unica gestione tutti i principali luoghi culturali statali presenti a Cagliari. Per il ministro dei Beni e le attività culturali e per il turismo, il nuovo “super museo” di Cagliari è «una grande sfida per la Sardegna e per l’intero Paese».Così, il Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo a seguito della firma del ministro Franceschini dei decreti attuativi di riorganizzazione degli uffici del ministero, che prevedono anche il trasferimento a Sassari della sede della Direzione regionale musei della Sardegna, l’ex Polo museale regionale. Un bel passo avanti dei luogi di cultura isolana nel panorama nazionale.Nella foto: il ministro Dario Franceschini