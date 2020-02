Red 8:29 Ieri mattina, Rodolfo Ziberna ha fatto visita al primo cittadino di Sassari Gian Vittorio Campus. Durante la sua visita in Sardegna per motivi istituzionali, Ziberna ha desiderato incontrare l´omologo del capoluogo turritano Il sindaco di Gorizia in visita a Palazzo Ducale



SASSARI - Ieri mattina (venerdì), il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna ha fatto visita al primo cittadino di Sassari Gian Vittorio Campus. Le due comunità sono unite da un rapporto di gemellaggio dal 1983.



Un legame forte, risalente ai tempi della Grande Guerra, quando molti giovani sardi morirono combattendo per la libertà del Friuli. A Gorizia si trova anche un monumento alla Brigata Sassari, in ricordo dei caduti.



Durante la sua visita in Sardegna per motivi istituzionali, Ziberna ha desiderato incontrare l'omologo del capoluogo turritano. Nell'occasione, Campus ha donato un sigillo che ricorda proprio lo stretto legame tra le due comunità, mentre il primo cittadino goriziano ha consegnato un libro con bellissime illustrazioni della sua città, sulla sua storia.



