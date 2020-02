Red 20:06 Attorno alle 17 di oggi, si è sviluppato un incendio lungo la strada che conduce da Santa Maria la Palma a Capo Caccia. Le sterpaglie assiepate hanno rappresentato terreno fertile per il fuoco Sterpaglie in fiamme a Santa Maria la Palma



ALGHERO – Attorno alle 17 di oggi (sabato), si è sviluppato un incendio lungo la strada che conduce da Santa Maria la Palma a Capo Caccia. Le sterpaglie assiepate hanno rappresentato terreno fertile per le fiamme. Pronto l'intervento dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Alghero che, giunti sul posto, hanno spento il rogo, con l'ausilio dei mezzi Aps e della Campagnola, e hanno bonificato la zona. ALGHERO – Attorno alle 17 di oggi (sabato), si è sviluppato un incendio lungo la strada che conduce da Santa Maria la Palma a Capo Caccia. Le sterpaglie assiepate hanno rappresentato terreno fertile per le fiamme. Pronto l'intervento dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Alghero che, giunti sul posto, hanno spento il rogo, con l'ausilio dei mezzi Aps e della Campagnola, e hanno bonificato la zona.