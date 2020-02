Red 10:23 Martedì, lo psicologo e psicoterapeuta Gianluigi Pirovano terrà la conferenza su “I tre Pilastri della vita: lavoro-studio, affetti, consapevolezza”. Giovedì, Maria Antonietta Caria, Elisabetta Dettori, Saskia Peterzon e Flaminia Antonini, con l’accompagnamento musicale del violinista Dario Pinna e la partecipazione di Giovanni Oliva, presenteranno “Il cielo non è più blu. I campi di sterminio” Psicologia e memoria all´Ute Alghero



ALGHERO – Nuovo doppio appuntamento per l'Università delle tre età di Alghero. Entrambi gli appuntamenti sono in programma alle 16.30, nella sede di Via Sassari 179.



Martedì 4 febbraio, lo psicologo e psicoterapeuta Gianluigi Pirovano terrà la sonferenza su “I tre Pilastri della vita: lavoro-studio, affetti, consapevolezza”. Giovedì 6, Maria Antonietta Caria, Elisabetta Dettori, Saskia Peterzon e Flaminia Antonini, con l’accompagnamento musicale del violinista Dario Pinna e la partecipazione di Giovanni Oliva, presenteranno “Il cielo non è più blu. I campi di sterminio”.



