Red 8:08 I lavori del Consiglio comunale proseguiranno oggi pomeriggio, a Palazzo Ducale. Ricco l´ordine del giorno, dall´indirizzo politico in materia economica alla valorizzazione dell´ippodromo, dalla scuola a rischio fino ai problemi legati alla scuola di Cardiologia Sassari: il Consiglio torna in aula



SASSARI - I lavori del Consiglio comunale proseguiranno oggi (martedì), alle 16, a Palazzo Ducale. Ricco l'ordine del giorno, che inizierà con la lettura e l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, per proseguire con un accertamento di conformità a seguito della realizzazione di alcune strutture all'interno di un'azienda agricola a Monte Nurra. A seguire, l'interrogazione del consigliere Ginesu sulla “Richiesta di informazioni per conoscere in merito alla programmazione ed esecuzione dei lavori di intervento urgente alla Chiesa di Santa Maria di Betlem”. Lo stesso consigliere presenterà un ordine del giorno su “Indirizzo politico al signor sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale, in merito alle possibili azioni e implementazioni delle procedure atte ad agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese del territorio ai bandi pubblici degli appalti del Comune di Sassari”.



Spazio poi all'interpellanza del consigliere Andria su “Strategie da adottarsi per la valorizzazione dell'Ippodromo Pinna”, all'interrogazione dei consiglieri Sias ed Useri sulla “Situazione di pericolo nell'Istituto comprensivo Monte Rosello basso e nei locali adiacenti dati in gestione ad associazioni” e l'interpellanza degli stessi due consiglieri sulla “Messa in sicurezza di Via Domenico Millelire, Li Punti”. Poi, via alle mozioni, a partire da quella della consigliera Di Guardo su “Intitolazione di una via/piazza/giardino o di locale istituzionale a Norma Cossetto, medaglia d'oro al merito civile”, per andare poi all'interpellanza dei consiglieri Masala, Pinna, Mascia e Fundoni sullo stato dell'arte del “Progetto “Moss-mobilità sostenibile a Sassari”.



