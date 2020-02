Umberto Borlotti 10:00 L'opinione di Umberto Borlotti Olbia competitiva coi fondi di Alghero



Per non dimenticare. Correva il mese di marzo del 2006 e si ultimavano i lavori di riqualificazione della pista e delle vie di rullaggio dell'aeroporto di Alghero. L'appalto si chiuse con un risparmio di circa 6 milioni, sulle cifre stanziate dall'Enac, senza alcun contenzioso con le ditte e nel pieno rispetto dei tempi programmati. I 6 milioni risparmiati in forza del ribasso d'asta sarebbero dovuti essere riutilizzati dalla SoGeAAl per ulteriori interventi. Ma nel 2007 a seguito del G8 programmato alla Maddalena il Ministero l'ENAC e la Regione Sardegna decisero di spostare le somme a favore dell'aeroporto di Olbia per permettere l'adeguamento dello scalo al grande evento. Ragioni di Stato...comprensibili. Ma il G8 non si fece e nella primavera del 2009 iniziai il martellamento a Roma per farci riassegnare le somme "scippate". La cosa non fu gradita. Risultato: fui licenziato. Oggi quei 6 milioni servono in quota parte ad allungare la pista di Olbia e rendere lo scalo gallurese più competitivo. Alghero svegliati.



*già direttore generale Sogeaal Spa Commenti