Antonio Burruni 17:17 Presentata la Rally Guide della 17esima edizione del più importante evento rallystico che si corre in Italia. La manifestazione, che ha in Alghero il fulcro, scatterà giovedì 4 giugno con lo shakedown di Olmedo, per poi trasferirsi per la Superspeciale Olbia-Cabu Abbas Rally Italia Sardegna 2020: ecco il tracciato



ALGHERO - Presentata la Rally Guide della 17esima edizione del Rally Italia Sardegna, il più importante evento rallystico che si corre in Italia. La manifestazione, che ha in Alghero il fulcro (quartier generale, parco assistenza e podio), scatterà giovedì 4 giugno con lo shakedown di Olmedo del mattino (3,86chilometri), per poi trasferirsi per la serale Superspeciale Olbia-Cabu Abbas (3,79km). Poi, fino a domenica 7, via a venti speciali, per complessivi 308,63chilometri, con premiazione nel porto della Riviera del corallo.



Venerdì 5, otto le prove in programma (quattro corse al mattino e ripetute nel pomeriggio) con il grande ritorno di Tempio Pausania (10,92km), che mancava da quindici anni. Poi, Erula-Tula (22,41chilometri), Castelsardo (14,72) e Monte Baranta (12,84). Sabato 6, spazio per due volte alla Coiluna-Loelle (15km), Monti di Alà (26,85) e Monte Lerno (28,03), con chiusura della giornata affidata alla Speciale dell'Ittiri Arena (1,40km).



Domenica 7 si chiude col botto. Quattro le prove speciali, con il doppio passagio a Cala Flumini (14,06chilometri) e per la PowerStage dell'Argentiera (6,89km), con il secondo passaggio in mondovisione. Poi, tutti nel porto di Alghero per le premiazioni finali, con l'ormai tradizionale tuffo dell'intero team vincitore. ALGHERO - Presentata la Rally Guide della 17esima edizione del Rally Italia Sardegna, il più importante evento rallystico che si corre in Italia. La manifestazione, che ha in Alghero il fulcro (quartier generale, parco assistenza e podio), scatterà giovedì 4 giugno con lo shakedown di Olmedo del mattino (3,86chilometri), per poi trasferirsi per la serale Superspeciale Olbia-Cabu Abbas (3,79km). Poi, fino a domenica 7, via a venti speciali, per complessivi 308,63chilometri, con premiazione nel porto della Riviera del corallo.Venerdì 5, otto le prove in programma (quattro corse al mattino e ripetute nel pomeriggio) con il grande ritorno di Tempio Pausania (10,92km), che mancava da quindici anni. Poi, Erula-Tula (22,41chilometri), Castelsardo (14,72) e Monte Baranta (12,84). Sabato 6, spazio per due volte alla Coiluna-Loelle (15km), Monti di Alà (26,85) e Monte Lerno (28,03), con chiusura della giornata affidata alla Speciale dell'Ittiri Arena (1,40km).Domenica 7 si chiude col botto. Quattro le prove speciali, con il doppio passagio a Cala Flumini (14,06chilometri) e per la PowerStage dell'Argentiera (6,89km), con il secondo passaggio in mondovisione. Poi, tutti nel porto di Alghero per le premiazioni finali, con l'ormai tradizionale tuffo dell'intero team vincitore.