Pietro Carzedda sub-commissario per la Gallura

Nella foto: Pietro Carzedda Commenti OLBIA - L’assessore regionale degli Enti locali Quirico Sanna, su indicazione dell’amministratore straordinario della Provincia di Sassari Pietrino Fois, ha firmato oggi (giovedì) il decreto di nomina dell’avvocato Pietro Carzedda a sub-commissario per la Gallura. L’incarico sarà conferito in maniera solenne martedì 11 febbraio, alle 11, nella sala consiliare della Provincia Olbia-Tempio.Nella foto: Pietro Carzedda