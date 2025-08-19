Matteo Sanna 13:46 Amy Stewart scatena l’Ivan Graziani Serata speciale per JazzAlguer: La cantante popstar scuote gli animi dell´anfiteatro ad Alghero con la sua musica passionale e travolgente



ALGHERO – Martedì 19 agosto alle ore 21:30, l'Anfiteatro teatro Ivan Graziani, con l’ottava edizione del JazzAlguer, a cura di Bayou Club Events, ha ospitato la cantante Amy Stewart. L’artista di fama mondiale, accompagnata dalla sua band, ha riportato il pubblico di Alghero indietro nel tempo, mischiando blues, pop e disco con i suoi grandi successi come, Ain’t Nobody, Knock On Wood, Together e Friends (nate con la collaborazione di Mike Francis). Inoltre la Stewart ha cantato molti brani di successo, come tributo a grandi artisti come: Steve Wonder, Aretha Franklin, Lucio Battisti e tanti altri. «Uno degli incontri più importanti della mia carriera, che mi ha lanciata in questo mondo della musica, è stato con uno dei più grandi maestri italiani. La prima volta che mi chiamò per venire in Italia, ero emozionatissima. Quando arrivai in studio per registrare il brano, ero talmente emozionata che non riuscivo a cantare davanti a lui. Allora lui se ne andò dallo studio, per andare a pranzare, e mi lasciò da sola cosicchè io potessi cantare tranquilla. Dopo un’ora lo richiamai per dirgli che avevo finito la mia canzone, quel maestro era Ennio Morricone» le rivelazione della cantante durante lo spettacolo.



Nella foto: Amy Stewart durante il concerto ad Alghero