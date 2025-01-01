S.A. 11:00 450 cani a rischio: firme per il Canile Primavera I volontari del Comitato Canile Primavera di Alghero hanno avviato una raccolta firme popolare per chiedere al Comune di Alghero l’acquisto della struttura e la sua trasformazione in bene pubblico, al fine di garantirne la continuità e assicurare un futuro sereno agli animali ospitati



ALGHERO - Circa 450 cani rischiano di perdere la loro casa: la chiusura del Canile Primavera lascerebbe centinaia di animali senza un rifugio sicuro, con il pericolo di trasferimenti forzati in strutture lontane e sovraffollate. Per questo motivo i volontari del Comitato Canile Primavera di Alghero hanno avviato una raccolta firme popolare per chiedere al Comune di Alghero l’acquisto della struttura e la sua trasformazione in bene pubblico, al fine di garantirne la continuità e assicurare un futuro sereno agli animali ospitati. Gli obiettivi dell'iniziativa sono diversi: dalla tutela degli animali all'investimento per la comunità attraverso progetti di sensibilizzazione ed educazione. I cittadini potranno sottoscrivere la petizione nei gazebo allestiti dai volontari: Sabato 23 agosto, dalle ore 19:00 alle 22:00 alla Passeggiata Barcellona, fronte Via Garibaldi n. 1 e Domenica 24 agosto, dalle ore 19:00 alle 22:00 in Piazza Pino Piras, di fianco allo sportello Banco di Sardegna.

Durante le serate, oltre alla raccolta firme, verranno distribuiti volantini informativi per sensibilizzare la cittadinanza sulla situazione del canile e sulle prospettive future.