Alguer.itnotiziealgheroPoliticaPorto › «Mercato Primo Pescato: occasione mancata»
S.A. 12:56
«Mercato Primo Pescato: occasione mancata»
Così Gianfranco Langella, già assessore allo Sviluppo Economico e attuale esponente della Destra Democratica Italiana ritorna sulla struttura del porto tra passato, presente e futuro
«Mercato Primo Pescato: occasione mancata»

ALGHERO - «Apprezzo l’intervento del consigliere comunale Christian Mulas, persona attenta alle problematiche del territorio, anche in qualità di Presidente di Commissione, sul Mercato del Primo Pescato. Tengo però a ricordare che quella struttura fu inaugurata da me nel 2007, quando ricoprivo l’incarico di assessore, e nacque con un potenziale importante: oltre alla vendita del pesce fresco, era previsto uno spazio cucina per consentire ai cittadini e ai turisti di gustare sul posto, con una filiera corta, il prodotto appena pescato. Nonostante i progetti fossero depositati in Comune e le amministrazioni ne fossero a conoscenza, ovviamente con i rispettivi assessori, nulla è stato fatto per dare seguito a quell’idea». Così Gianfranco Langella, già assessore allo Sviluppo Economico e attuale esponente della Destra Democratica Italiana ritorna sulla struttura del porto tra passato, presente e futuro.

«Va anche detto che, negli anni, la struttura e le attrezzature sono diventate fatiscenti: non solo per mancanza di controlli da parte di chi avrebbe dovuto vigilare, ma anche per l’uso improprio da parte di alcuni operatori, che hanno trascurato le celle frigo, gli spazi comuni e perfino alcuni banchi, ormai quasi distrutti. Bisogna avere il buon senso di riconoscere che non può essere solo l’Amministrazione a pagare senza ricevere in cambio un servizio efficiente e rispettoso delle regole» sottolinea Langella.

E conclude con un appello rivolto a Porta Terra: «La nostra amministrazione aveva già dimostrato la bontà di questa visione con il Farmer Market della Coldiretti: tutte le regole che lo hanno reso possibile furono infatti predisposte e donate dall’Assessorato allo Sviluppo Economico e all’Agricoltura di Alghero. Un lavoro che, grazie anche all’impegno del compianto Greco, fu diffuso e applicato fino a diventare regolamento regionale, e forse persino nazionale, per la vendita dei prodotti della Coldiretti nelle piazze. Purtroppo né l’amministrazione guidata da Mario Bruno né quella successiva di Mario Conoci hanno dato seguito a quell’idea, che resta ancora oggi una grande occasione mancata per la città. È arrivato il momento di recuperare questo patrimonio: serve un piano concreto, condiviso con i pescatori e con gli operatori, capace di riportare il Mercato del Primo Pescato al ruolo che gli spetta, simbolo della tradizione marinara e risorsa strategica per la crescita turistica ed economica di Alghero».

Nella foto: Gianfranco Langella
21 agosto
Si ribalta e resta intrappolata in auto nella notte
21 agosto
«Alghero è di tutti, non solo di pochi»
21 agosto
450 cani a rischio: firme per il Canile Primavera



