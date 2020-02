Red 19:06 Costituzione ed autonomia secondo Demuro “La Costituzione Italiana e l’autonomia regionale”, sarà il tema della seconda lezione della Scuola di formazione all’impegno sociale e politico che si terrà domani sera, nella sala conferenze de Lo Quarter. Il relatore sarà Gianmario Demuro, docente di Diritto costituzionale all’Università degli studi di Cagliari, già assessore regionale alle Riforme







ALGHERO - "La Costituzione Italiana e l'autonomia regionale", sarà il tema della seconda lezione della Scuola di formazione all'impegno sociale e politico che si terrà domani, martedì 11 febbraio, alle 19, nella sala conferenze al secondo piano de Lo Quarter. Il relatore sarà Gianmario Demuro, docente di Diritto costituzionale all'Università degli studi di Cagliari, già assessore regionale alle Riforme.Il professor Demuro sarà introdotto dall'avvocato Antonello Pais, socio di "Maestrale", tra gli organizzatori della scuola. Dopo la prima lezione, alla quale hanno partecipato oltre 250 persone, affidata alla testimonianza molto emozionante e diretta di Pietro Bartolo, ed all'esperienza di Mario Giro, più volte viceministro degli Esteri e creatore dei corridoi umanitari per i migranti in accordo tra Governo e Sant'Egidio, si entra nel vivo della scuola organizzata dall'associazione Maestrale.Prima della lezione di domani, si terrà, con inizio alle 18, nella stessa sala, un momento organizzativo di dialogo e confronto fra l'associazione ed i settanta iscritti alla scuola, di cui un terzo giovani sotto i trent'anni. La scuola ha come partner la Fondazione di Sardegna, Anci, Ali Lega delle autonomie locali e Focus Europe.Nella foto: Gianmario Demuro