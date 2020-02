Red 22:30 Fratelli d´Italia commemora i martiri delle foibe Il partito, con la rappresentanza dei circoli di Alghero e Sassari, ha deposto una corona d´alloro «per rendere così omaggio, a migliaia di italiani, gettati nelle cavità carsiche (foibe), dopo essere stati barbaramente trucidati, dai partigiani comunisti di Tito» in Piazza San Marco, a Fertilia







«Dopo anni di negazionismo e di colpevole omissione dei fatti, sfociati addirittura in una vergognosa giustificazione di ciò che è accaduto al termine del Secondo conflitto mondiale – dichiarano dalla sede di Fdi - finalmente, con la legge n.92 del 30 marzo 2004, viene istituito il “Giorno del ricordo”, con il quale si vuole “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”». Commenti ALGHERO – Oggi pomeriggio (lunedì), in Piazza San Marco, a Fertilia, davanti al monumento che ricorda gli esuli giuliani, si è tenuta la commemorazione in onore dei Martiri delle Foibe, in ricordo della persecuzione contro «i fratelli di Fiume, Istria e Dalmazia e di una tragedia rimasta colpevolmente nel dimenticatoio per troppi anni». Fratelli d'Italia, con la rappresentanza dei circoli di Alghero e Sassari, ha deposto una corona d'alloro «per rendere così omaggio, a migliaia di italiani, gettati nelle cavità carsiche (foibe), dopo essere stati barbaramente trucidati, dai partigiani comunisti di Tito».«Dopo anni di negazionismo e di colpevole omissione dei fatti, sfociati addirittura in una vergognosa giustificazione di ciò che è accaduto al termine del Secondo conflitto mondiale – dichiarano dalla sede di Fdi - finalmente, con la legge n.92 del 30 marzo 2004, viene istituito il “Giorno del ricordo”, con il quale si vuole “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”».