Red 8:08 Circonvallazione: sopralluogo Frongia a Sindia Duecentoquaranta buche ad alta pericolosità trattate e sistemate in venti giorni, 4chilometri di canali di raccolta delle acque meteoriche realizzati con l’obiettivo di rendere il piano viabile più sicuro. Sono gli interventi portati a termine nel corso dell’ultimo mese, concordati a gennaio nel corso del tavolo tecnico convocato nell’Assessorato dei Lavori pubblici ed ora portati a termine







«Avevamo preso un impegno preciso dettato dalle condizioni di estrema pericolosità della strada – spiega l’assessore regionale dei Lavori pubblici Roberto Frongia – La celerità negli interventi, propedeutici al progetto già finanziato di messa in sicurezza della Circonvallazione, è una risposta immediata alle istanze dei sindaci del Marghine e della Planargia che chiedevano i requisiti minimi di percorribilità per una delle arterie più pericolose della Sardegna». Nel pomeriggio, Frongia ha effettuato un sopralluogo al quale hanno partecipato anche i vertici della Provincia di Nuoro e numerosi sindaci dei Comuni interessati.



L'esponente della Giunta Solinas ha posto l’accento sui tempi di realizzazione: «Avevo chiesto alla Provincia di Nuoro trenta giorni per un intervento immediato di manutenzione straordinaria che consentisse la percorribilità senza rischi, auspicando l’apertura immediata del cantiere e così è stato. Ora aspetto l’avvio della progettazione per la messa in sicurezza definitiva della circonvallazione con i 2milioni e 700mila euro già stanziati e nelle disponibilità della Provincia che da qui a qualche anno consentirà collegamenti efficaci e sicuri a tutto il territorio». Già nei precedenti incontri, la Regione autonoma della Sardegna si era resa disponibile ad un'integrazione del finanziamento alla luce delle necessità che dovessero emergere dopo la redazione del progetto finale di messa in sicurezza dell’arteria.



Nella foto: l'assessore regionale Roberto Frongia Commenti SINDIA - Duecentoquaranta buche ad alta pericolosità trattate e sistemate in venti giorni, 4chilometri di canali di raccolta delle acque meteoriche realizzati con l’obiettivo di rendere il piano viabile della Circonvallazione di Sindia più sicuro. Sono gli interventi portati a termine nel corso dell’ultimo mese, concordati a gennaio nel corso del tavolo tecnico convocato nell’Assessorato dei Lavori pubblici ed ora portati a termine.«Avevamo preso un impegno preciso dettato dalle condizioni di estrema pericolosità della strada – spiega l’assessore regionale dei Lavori pubblici Roberto Frongia – La celerità negli interventi, propedeutici al progetto già finanziato di messa in sicurezza della Circonvallazione, è una risposta immediata alle istanze dei sindaci del Marghine e della Planargia che chiedevano i requisiti minimi di percorribilità per una delle arterie più pericolose della Sardegna». Nel pomeriggio, Frongia ha effettuato un sopralluogo al quale hanno partecipato anche i vertici della Provincia di Nuoro e numerosi sindaci dei Comuni interessati.L'esponente della Giunta Solinas ha posto l’accento sui tempi di realizzazione: «Avevo chiesto alla Provincia di Nuoro trenta giorni per un intervento immediato di manutenzione straordinaria che consentisse la percorribilità senza rischi, auspicando l’apertura immediata del cantiere e così è stato. Ora aspetto l’avvio della progettazione per la messa in sicurezza definitiva della circonvallazione con i 2milioni e 700mila euro già stanziati e nelle disponibilità della Provincia che da qui a qualche anno consentirà collegamenti efficaci e sicuri a tutto il territorio». Già nei precedenti incontri, la Regione autonoma della Sardegna si era resa disponibile ad un'integrazione del finanziamento alla luce delle necessità che dovessero emergere dopo la redazione del progetto finale di messa in sicurezza dell’arteria.Nella foto: l'assessore regionale Roberto Frongia