Cor 18:00 Volotea cancella l´Alghero-Napoli Stop a tutti i collegamenti summer. Una situazione simile si era già verificata qualche giorno fa con la tratta Alghero-Berlino di Ryanair. Rimane operativa easyJet







Una situazione simile si era già verificata qualche giorno fa con la tratta summer, lasciando la sola easyJet ad operare tra la Riviera del corallo e la capitale tedesca.



Volotea rimarrà operativa sullo scalo di Alghero con i voli summer 2020 per Genova (dal 14 giugno), Venezia (30 maggio), Verona (29 maggio) e l'internazionale per Madrid (dal 2 giugno). Commenti ALGHERO - Stop alle vendite del volo Alghero-Napoli targato Volotea per la prossima stagione estiva. La tratta rimarrà comunque coperta dal 23 giugno al 30 agosto con tre collegamenti settimanali dalla compagnia easyJet.Una situazione simile si era già verificata qualche giorno fa con la tratta Alghero-Berlino . Anche in quel caso la Ryanair aveva cancellato le vendite di tutti i voli, lasciando la sola easyJet ad operare tra la Riviera del corallo e la capitale tedesca.Volotea rimarrà operativa sullo scalo di Alghero con i voli2020 per Genova (dal 14 giugno), Venezia (30 maggio), Verona (29 maggio) e l'internazionale per Madrid (dal 2 giugno).