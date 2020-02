Cor 8:53 Cancellati tutti i collegamenti della tratta estiva tra la città di Alghero e la capitale tedesca. I voli sono stati rimossi dalle vendite. E per la summer niente volo Ryanair con Girona Ryanair: cancellato l´Alghero-Berlino, volo chiuso



ALGHERO - Doccia fredda sulla Riviera del corallo. Dopo un solo anno di operatività Ryanair chiude il collegamento tra le città di Alghero e Berlino.



Cancellati tutti i collegamenti della tratta e voli rimossi dalle vendite. Sulla stessa rotta rimarrà operativo il solo volo easyJet dalla fine del mese di giugno, con tre frequenze alla settimana per i soli mesi estivi.



La chiusura del volo con la Germania non è l'unica novità negativa targata Ryanair. In previsione della summer 2020, infatti, la compagnia low cost irlandese non assicurerà il volo con Girona operativo nei mesi invernali: stop ai collegamenti confermata per il 28 marzo. Commenti ALGHERO - Doccia fredda sulla Riviera del corallo. Dopo un solo anno di operatività Ryanair chiude il collegamento tra le città di Alghero e Berlino.Cancellati tutti i collegamenti della tratta e voli rimossi dalle vendite. Sulla stessa rotta rimarrà operativo il solo volodalla fine del mese di giugno, con tre frequenze alla settimana per i soli mesi estivi.La chiusura del volo con la Germania non è l'unica novità negativa targata Ryanair. In previsione della2020, infatti, la compagnia low cost irlandese non assicurerà il volo con Girona operativo nei mesi invernali: stop ai collegamenti confermata per il 28 marzo.