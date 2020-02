Cor 19:00 Laghi e Lagro i liquidatori Air Italy Chiude la compagnia aerea. Situazione ormai irreversibile: nominati i due commissari straordinari che avranno il compito di liquidare l´azienda. Si tratta di due professionisti di grande esperienza nel campo







Si tratta di due professionisti di grande esperienza nel campo avendo già affrontato simili situazioni in passato. Enrico Laghi, classe 1969, è professore all’università La Sapienza di Roma, dottore commercialista e revisore contabile. È stato membro del Consiglio di Amministrazione di Cai, Compagnia Aerea Italiana.



Franco Lagro, classe 1958, fino a metà del 2018 revisore contabile e consulente aziendale alla PricewaterhouseCoopers. Incarico lasciato per sopraggiunti limiti di età dopo aver ricoperto, tra gli altri, i ruoli di responsabile del transaction tervices e forensic per l'Italia, responsabile del risk management, membro del comitato di supervisione dei soci di PwC Italia e amministratore unico della Price Waterhouse Romania. Commenti OLBIA - Si tratta del professor Enrico Laghi e il dottor Franco Lagro. Entrambi hanno accettato l'incarico di liquidatori e assunto pieni poteri con efficacia immediata. I due liquidatori definiranno in tempi brevi il piano di liquidazione. Lo annuncia una nota ufficiale di Air Italy, che segue la decisione degli azionisti di chiudere le operazioni di volo della compagnia aerea controllata da Alisarda per il 51%, Qatar Airways per il 49%, tramite AQA Holding.