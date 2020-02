Red 14:56 Omicidio Melone: rito abbreviato per Saba Questa mattina, il giudice per le indagini preliminari ha deciso che Lukas Saba deve essere giudicato con rito abbreviato. Il giovane algherese p accusato di omicidio volontario per la morte dell´amico Alberto Melone, suo coetaneo







Il tragico evento si consumo il 5 aprile 2019, in un appartamento in Piazza del Teatro



Saba è assistito dall'avvocato Gabriele Satta ed attualmente si trova agli arresti domiciliari. Il giudizio è previsto per martedì 28 aprile dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Sassari. ALGHERO - Questa mattina (mercoledì), il giudice per le indagini preliminari ha deciso che Lukas Saba deve essere giudicato con rito abbreviato. Il giovane algherese p accusato di omicidio volontario per la morte dell'amico Alberto Melone, suo coetaneo.Il tragico evento si consumo il 5 aprile 2019, in un appartamento in Piazza del Teatro [LEGGI] . Il proiettile esploso dalla Derringer calibro 22 che Lukas aveva sottratto al padre era partito da mezzo metro di distanza con una traiettoria dall'alto verso il basso, perforando lo sterno, la trachea e l'esofago della vittima e si era fermato nell'aorta, dopo aver provocato un trauma emorragico a livello esofageo.Saba è assistito dall'avvocato Gabriele Satta ed attualmente si trova agli arresti domiciliari. Il giudizio è previsto per martedì 28 aprile dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Sassari.