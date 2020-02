Cor 18:42 Crac Air Italy, Ryanair pronta al rilancio I dettagli saranno svelati in un incontro a Milano al quale parteciperanno anche i vertici della compagnia low cost irlandese. Per la compagnia che in Sardegna ha base a Cagliari ed è operativa su Alghero, si aprono scenari interessanti sul Costa Smeralda







«Ai rappresentanti dell'azienda - spiega una nota del Ministero dei Trasporti - è stata avanzata la richiesta di esplorare percorsi alternativi alla liquidazione in bonis in grado di garantire le maggiori tutele possibili ai lavoratori, oltre alla continuità dei voli». Un fatto questo, non secondario, che potrebbe lasciare qualche spiraglio ad accordi in extremis con compagnia più solide e strutturate sul mercato internazionale.



«Obiettivo prioritario del governo - aggiunge il ministero - è la tutela dell'occupazione, motivo per cui la prossima settimana è stato fissato un nuovo incontro con i liquidatori, i sindacati e i rappresentanti delle due Regioni coinvolte, Sardegna e Lombardia, per un ulteriore approfondimento delle proposte oggi avanzate». Commenti OLBIA - Ryanair pronta a farsi avanti su Air Italy. All'indomani della decisione dei soci Alisarda e Qatar Airways di mettere in liquidazione la compagnia aerea, si aprono nuovi ed inaspettati scenari sui cieli della Sardegna. Maggiori dettagli su quale potrà essere l'effettivo interesse di Ryanair saranno svelati giovedì a Milano, dove è stato organizzato un incontro. Saranno presenti David O'Brien e Chiara Ravara, rispettivamente Chief commercial officer e Head of sales&marketing della compagnia low cost irlandese.«Ai rappresentanti dell'azienda - spiega una nota del Ministero dei Trasporti - è stata avanzata la richiesta di esplorare percorsi alternativi alla liquidazione in bonis in grado di garantire le maggiori tutele possibili ai lavoratori, oltre alla continuità dei voli». Un fatto questo, non secondario, che potrebbe lasciare qualche spiraglio ad accordi in extremis con compagnia più solide e strutturate sul mercato internazionale.«Obiettivo prioritario del governo - aggiunge il ministero - è la tutela dell'occupazione, motivo per cui la prossima settimana è stato fissato un nuovo incontro con i liquidatori, i sindacati e i rappresentanti delle due Regioni coinvolte, Sardegna e Lombardia, per un ulteriore approfondimento delle proposte oggi avanzate».