Libri: Marco Oggianu ad Alghero

Nella foto: Marco Oggianu Commenti ALGHERO – Domani, venerdì 14 febbraio, alle 18.30, la libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, ospiterà Marco Oggianu che, accompagnato da Dana Ricciu, racconterà il suo ultimo romanzo “Nurah, il gioco delle torri di luc”e (2019, bookabook). Classe 1971, Oggianu è laureato in Scienze politiche all’Università di Firenze e ha conseguito un dottorato di ricerca sulle minoranze ed i conflitti etnici all’Università di Vienna.Questo è il suo secondo romanzo, dopo “Desulè, ultima Reina” (2010). I venti regni dell’isola di Shardan da secoli, per evitare le guerre, si contendono il potere attraverso il Gioco delle Nurah, le Torri di Luce: ogni anno le loro squadre si sfidano per conquistare le imponenti fortezze di pietra dalla forma conica.Ma ambizioni insaziabili, tensioni etniche e alleanze rischiose non sono scomparse: la giovane Ilian, per salvare il suo amore, Gunnar, e gli equilibri di Shardan, deve affrontare gli inganni, le trappole mortali e i compromessi che si annidano nei meandri delle Nurah, in quello che ormai non è più solo un gioco.Nella foto: Marco Oggianu