Punti raccolta giornali per utilizzo nel Canile Primavera

Commenti ALGHERO – Buone notizie per i piccoli amici a quattro zampe ospitati dal Canile Primavera, ad Alghero. Nei giorni scorsi, l'assessore comunale all'Ambiente ed ecologia Andrea Montis ha ricevuto le rappresentanti dell'associazione Fuori di zampa, da anni impegnata a favore dei cani e particolarmente attiva nel canile di Alghero, dove svolge un prezioso servizio di volontariato.L'Assessorato comunale all'Ecologia supporta l'associazione e ha fatto richiesta ai supermercati cittadini di posizionare, in un piccolo spazio interno, un box di raccolta, in modo che la clientela possa depositare i quotidiani. «A tal proposito – spiega Montis - la Giunta ha, con propria delibera, patrocinato l'iniziativa a cui stanno aderendo diversi punti vendita di Alghero».«La raccolta andrà a favore dei cani ricoverati presso il Canile Primavera, il quale ospita in massima parte animali di proprietà del Comune di Alghero, e verso i quali sono rivolte le attenzioni dell'Amministrazione», ha concluso l'esponente della Giunta Conoci. L'iniziativa non comporterà costi aggiuntivi a carico del bilancio comunale.