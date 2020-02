Red 11:17 Ute Alghero: conferenza di Cecchini Martedì pomeriggio, Arnaldo Bibo Cecchini, professore ordinario in Tecnica e pianificazione urbanistica all’Università agli studi di Sassari, terrà una conferenza dal titolo “Del buon Governo nella città e nella campagna”







Nella foto: Arnaldo Bibo Cecchini Commenti ALGHERO – Nuovo appuntamento con l'Università per le tre età di Alghero. Martedì 18 febbraio, alle 16.30, nella sede dell'Ute Alghero, in Via Sassari 179, Arnaldo Bibo Cecchini, professore ordinario in Tecnica e pianificazione urbanistica all’Università agli studi di Sassari, terrà una conferenza dal titolo “Del buon Governo nella città e nella campagna”.Nella foto: Arnaldo Bibo Cecchini