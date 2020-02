Red 19:23 Ruba ai Vigili del fuoco: denunciato 37enne I Carabinieri della Stazione di Ozieri hanno denunciato in stato di libertà un sassarese, contestandogli il reato di furto aggravato. La notte tra il 7 e l’8 febbraio, è stata rubata da un fuoristrada di servizio, parcheggiato all’interno del locale Distaccamento dei Vigili del fuoco, una motosega professionale utilizzata nelle attività di soccorso



OZIERI - I Carabinieri della Stazione di Ozieri hanno denunciato in stato di libertà un 37enne sassarese, contestandogli il reato di furto aggravato. La notte tra il 7 e l’8 febbraio, è stata rubata da un fuoristrada di servizio, parcheggiato all’interno del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Ozieri, una motosega professionale utilizzata nelle attività di soccorso.



L’autore, approfittando della porta carraia dell’autorimessa rimasta momentaneamente aperta, in quanto i Vigili del fuoco erano usciti in emergenza, entrava furtivamente ed asportava l'attrezzo. La vicenda è stata ricostruita grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza e la collaborazione con i Vigili del fuoco ha portato fin da subito i militari della Compagnia di Ozieri, in particolare quelli della locale Stazione e di quella di Nughedu San Nicolò, sulla traccia di un ex appartenente al Corpo Vvff. Infatti, quest’ultimo, alcuni anni prima, aveva svolto servizio come volontario.



L’autore del furto, in virtù della conoscenza della Caserma e ritenendo di eludere la videosorveglianza, si è presentato in tarda sera davanti all’edificio e dopo, aver visto i suoi ex colleghi uscire per un intervento di soccorso ed essersi assicurato che all’interno non c'era nessuno, a volto scoperto e con tutta calma ha perpetrato il reato. I Carabinieri della Stazione, terminati gli accertamenti necessari, hanno quindi richiesto all’Autorità giudiziaria un decreto di perquisizione domiciliare che, vista l’attività investigativa svolta e gli elementi raccolti, lo ha immediatamente emesso. I militari hanno eseguito la perquisizione questa mattina (sabato) e hanno rinvenuto a casa dell’uomo la motosega che è stata subito restituita ai Vigili del fuoco.