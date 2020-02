Red 23:12 Donna uccisa a coltellate ad Ossi Il corpo della giovane è stato ritrovato in un appartamento di Via Spinoza. Nel pomeriggio, la vittima aveva avuto un diverbio con un uomo in un bar di Sorso, Le indagini sono curate dai Carabinieri della Compagnia di Sassari



OSSI – La Sardegna piange ancora una sua figlia. Il corpo di una giovane (le generalità non sono ancora note) è stato ritrovato in un appartamento di Via Spinoza, ad Ossi, ferita mortalmente da alcune coltellate. Nel pomeriggio di oggi (sabato), la donna aveva avuto un pesante diverbio con un uomo in un bar di Sorso. Sul caso indagano i Carabinieri della Compagnia di Sassari.



