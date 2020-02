Antonio Burruni 19:55 Serie A: il Napoli sbanca la Sardegna Arena I partenopei vincono per 0-1 a Cagliari nel match valido per la 24esima giornata del massimo campionato. Decisiva la rete di Mertens al 65'







PRIMO TEMPO. Bella giocata di Elmas dopo 40”, ma la difesa rossoblu si chiude bene. All'11', ammonito Joao Pedro. Otto minuti dopo ci prova Pereiro da fuori, facile per Ospina. Alla mezz'ora, Mertens ci prova su punizione: palla sul fondo. Al 33', percussione di Pereiro e palla a lato. Al 35', Elmas si libera bene in area, ma Cragno blocca. Si gioca, ma i portieri non corrono rischi. Si va al riposo sul risultato di partenza.



SECONDO TEMPO. Le due squadre tornano in campo con gli stessi ventidue che hanno disputato la prima frazione di gioco. Al 54', ci prova Zielinski, ma Cragno si salva in corner. Sull'azione successiva, lo stesso Zielinski cerca il primo palo, con palla sul fondo. Quattro minuti dopo, Simeone tenta la conclusione dai 20metri, ma non trova la porta. Quando scocca l'ora di gioco arriva il primo cambio del match, con Insigne per Demme. Al 65', Mertens trova il colpo a giro che porta in vantaggio il Napoli: 0-1. Subito dopo, dentro Politano per Callejon. Mister Maran risponde con Paloschi per Pereiro. Al 70', Mattiello prende il posto di Walukiewicz. Un minuto dopo, Ospina è pronto su Pellegrini. Al 73', giallo per Nandez che, diffidato, non giocherà in casa del Verona. Sei minuti dopo, il Napoli esaurisce i cambi a propria disposizione inserendo Mario Rui al posto di Hysaj. Ammonito Zielinski. Ad otto minuti dalla fine, Birsa prende il posto di Cigarini. Un minuto dopo, Klavan impegna Ospina dalla lunga distanza: palla in corner. L'arbitro concede cinque minuti di recupero, ma il risultato non cambia più.



CAGLIARI-NAPOLI 0-1:

CAGLIARI: Cragno, Pisacane, Walukiewicz (25'st Mattiello), Klavan, Pellegrini, Nandez, Cigarini (37'st Birsa), Ionita, Pereiro (21'st Paloschi), Simeone, Joao Pedro. Allenatore Rolando Maran.

NAPOLI: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Fabian Ruiz, Demme (15'st Insigne), Zielinski (34'st Mario Rui), Callejon (21'st Politano), Mertens, Elmas. Allenatore Gennaro Gattuso.

ARBITRO: Daniele Doveri di Roma

