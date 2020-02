Red 23:25 Alghero piange uno dei suoi figli d´arte prediletti Ieri, si è spento Sergio Bolgeri. Il funerale si celebrerà domani pomeriggio. Il corteo partirà alle 14.30 dall´Ospedale civile “Santissima Annunziata” di Sassari ed arriverà nella chiesa di San Michele dove, alle 15.30, verrà celebrata la Santa messa “corpore praesenti”



ALGHERO – Si è spento ieri, a Sassari, all'età di 89anni, Sergio Bolgeri. Il funerale si celebrerà domani pomeriggio. Il corteo partirà alle 14.30 dall'Ospedale civile “Santissima Annunziata” di Sassari ed arriverà nella chiesa di San Michele dove, alle 15.30, verrà celebrata la Santa messa “corpore praesenti”.



Nato a Sassari nel 1931, da anni viveva ad Alghero, rispettato e conosciuto come artista a tutto tondo. Saggio, acuto ed ironico, ci potevi veramente parlare di tutto, di passato e di presente. Pittore (diplomanto all'Istituto d'arte di Sassari in decorazione pittorica nel 1964), artigiano, restauratore, maestro della parola, ex docenre, aveva aperto la sua bottega in Via Manzoni, assiema a suo figlio Renzo. Per anni, le sue creazioni grafiche hanno accompagnato diversi eventi organizzati in città



Diverse sue opere sono state donate alla città. Suo il dipinto murario dietro l'altare della cappella di Casa Serena, ad Alghero, un'opera da 64metri quadri che raffigura le tre croci sul Golgota, e che negli anni, era diventata una tappa fissa di “Monumenti aperti”. Suo il dipinto nella Sala ufficiali dell'Aeroporto militare. Ed ancora, suo il dipinto murario (16metri quadri) nella comunità terapeutica S'Aspru-Mondo X, a Siligo.



Ieri, l'ultimo respiro, nel Reparto di Rianimazione dell'Ospedale Santissima Annunziata della sua Sassari. La redazione di Alguer.it si stringe alla famiglia Bolgeri.