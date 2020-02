Cor 14:35 «Tavolo conciliazione per Air Italy» Lo chiede con forza ai commissari liquidatori della società aerea Air Italy Enrico Laghi e Franco Maurizio Lagro, dopo la messa in liquidazione della compagnia, il presidente Codacons Carlo Rienzi







«Dopo la notizia degli stop ai voli di Air Italy migliaia di viaggiatori hanno disdettato le vacanze prenotate per le prossime settimane in Sardegna – spiega il presidente Carlo Rienzi – Una situazione che produce un danno sia agli utenti, costretti a rinunciare ai viaggi o a subire disagi per riprogrammare le proprie partenze, sia alle aziende del turismo della Sardegna, che registrano un notevole calo di presenze con ripercussioni economiche enormi».



«Per tale motivo abbiamo scritto oggi ai commissari liquidatori, chiedendo di aprire un tavolo di conciliazione volto a valutare la posizione di chi, viaggiatori o imprese, a causa del dissesto della compagnia aerea ha subito gravissimi danni economici, allo scopo di studiare eventuali possibilità di ristoro in loro favore - prosegue Rienzi - in assenza di risposte, il Codacons si vedrà costretto ad avviare le dovute azioni legali a tutela dei cittadini e delle imprese turistiche della Sardegna».