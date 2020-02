Red 21:01 Antonio Marras alla Milano fashion week Prende il via domani e proseguirà fino a lunedì 24 febbraio, il calendario della sfilate Autunno inverno 2020/21. Lo stilista algherese proporrà i suoi capi venerdì mattina, in Via Cola di Rienzo 8







Tante le firme protagoniste, con tutte le marche più famose sul palco. Mercoledì 19, apriranno Marco Rambaldi, Calcaterra, Ultrachic, Maryline, Arthur Arbesser, Gucci, Alberta Ferretti, N 21, Jil Sander e Moncler. Giovedì 20, spazio a Max Mara, Genny, Luisa Beccaria, Brognano, Anteprima, Vivetta, Daniela Gregis, Prada, Act N1, Fendi e Moschino.



Venerdì 21, oltre a Marras, passerella per Tod's, Emporio Armani, Sportmax, Etro, Marni, Iceborg, Marco De Vincenzo, Versace, Frankie Morello Milano e Cristiano Burani. Sabato 22, toccherà a Salvatore Ferragamo, Gabriele Colangelo, Msgm, Agnona, Ermanno, Scervino, Philosophy di Lorenzo Serafini, Cividini, Bottega veneta, Annakiki, Missoni, Gcds e Philipp Plein.



Domenica 23, sarà la volta di Ports 1961, Drome, Boss, Laura Biagiotti, Fila, Dolce & Gabbana, Vien, Giorgio Armani e Simona Marziali Mrz. Lunedì 24, la chiusura sarà dedicata ad Atsushi Nakashima ed Alexandra Moura.



Nella foto: Antonio Marras Commenti ALGHERO - Antonio Marras parteciperà alla “Milano fashion week”. Prende il via domani, martedì 18 febbraio, e proseguirà fino a lunedì 24 febbraio, il calendario della sfilate Autunno inverno 2020/21. Domani, martedì 18 febbraio, si comincerà con la Fashion hub opening e Han Wen special fashion show instituional launch “China we are with you” alla Camera nazionale moda italiana di Milano. Lo stilista algherese proporrà i suoi capi venerdì 21, alle 11.30, in Via Cola di Rienzo 8.Tante le firme protagoniste, con tutte le marche più famose sul palco. Mercoledì 19, apriranno Marco Rambaldi, Calcaterra, Ultrachic, Maryline, Arthur Arbesser, Gucci, Alberta Ferretti, N 21, Jil Sander e Moncler. Giovedì 20, spazio a Max Mara, Genny, Luisa Beccaria, Brognano, Anteprima, Vivetta, Daniela Gregis, Prada, Act N1, Fendi e Moschino.Venerdì 21, oltre a Marras, passerella per Tod's, Emporio Armani, Sportmax, Etro, Marni, Iceborg, Marco De Vincenzo, Versace, Frankie Morello Milano e Cristiano Burani. Sabato 22, toccherà a Salvatore Ferragamo, Gabriele Colangelo, Msgm, Agnona, Ermanno, Scervino, Philosophy di Lorenzo Serafini, Cividini, Bottega veneta, Annakiki, Missoni, Gcds e Philipp Plein.Domenica 23, sarà la volta di Ports 1961, Drome, Boss, Laura Biagiotti, Fila, Dolce & Gabbana, Vien, Giorgio Armani e Simona Marziali Mrz. Lunedì 24, la chiusura sarà dedicata ad Atsushi Nakashima ed Alexandra Moura.Nella foto: Antonio Marras