Cor 9:55 Ritorno in tv per Franco Simula Sugli schermi di Catalan Tv il ritorno di uno degli anchorman di Tele Riviera del Corallo. Parte "Lo Pais meu", in onda tutti i giovedì. La regia è di Roberto Lampis



tv per Franco Simula (nella foto). Una vita da commerciante, già amministratore ad Alghero, uno degli "anchorman" della storica Tele Riviera del Corallo, emittente algherese pioniera del tubo catodico. "Lo Pais meu", questo il nome del programma, curato e diretto dal regista Roberto Lampis, condotto da Franco Simula con la partecipazione di Stefano Idili. Si occuperà dei maggiori temi di attualità di Alghero e non solo. Andrà in onda tutti i giovedì alle 21 ed in replica venerdì alle 18 e 21, domenica alle 12, 15, 18 e 21. In studio ospiti, filmati e interviste con l'obiettivo primario di offrire un'altra inquadratura alle questioni più discusse nel territorio, con l'intento anche di mantenere vivo il ricordo dell'Alguer di un tempo. «Lo Pais meu fungerà anche da viatico per l'atteso e grande ritorno del Festival della Canzone Algherese con la sua 14esima edizione che si terrà entro l'estate 2020».