Lega: «fumata bianca sulla proroga»

Nella foto: il capogruppo leghista Dario Giagoni Commenti CAGLIARI - Dopo la tensione registratasi i giorni scorsi, l’incontro di ieri (martedì), tenutosi a Roma, tra il presidente della Regione autonoma della Sardegna Cristian Solinas ed il ministro dei Trasporti Paola De Micheli ha registrato un positivo riscontro, garantendo il via libera alla proroga sulla continuità territoriale aerea tanto attesa [LEGGI] . «Siamo felici che l’incontro odierno abbia prodotto l’attesa fumata bianca sulla proroga che darà respiro alla nostra mobilità e soprattutto consentirà di programmare e gestire nel migliore dei modi l’ormai imminente stagione estiva».A commentare la situazione è il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Dario Giagoni. «Il dialogo intrapreso oggi – spiega - non solo ci consola per l’importante risultato conseguito, ma anche per il modo in cui il nostro presidente ha saputo e voluto superare le incomprensioni avute con il ministro, mettendo al centro solo il benessere del suo popolo, così come ogni amministratore dovrebbe essere in grado di fare».«La nostra battaglia per i trasporti ovviamente non si ferma qui, il primo obbiettivo ora rimane la tutela e la salvaguardia dei lavoratori Air Italy. Per questo – annuncia Giagoni - giovedì saremo presenti di fronte al Ministero per esprimere il nostro appoggio e la nostra totale vicinanza ai dipendenti, ma anche per ricordare al Governo che vigileremo sulla buona riuscita della trattativa che dovrà essere condotta con reciproco ascolto tanto dei nostri esponenti della Giunta quanto dei rappresentanti sindacali».Nella foto: il capogruppo leghista Dario Giagoni