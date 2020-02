Cor 9:32 Dna conferma: il cadavere è di Speranza Il cattivo stato in cui è stato rinvenuto ad Alghero il corpo della donna, in avanzata decomposizione e con gli arti parzialmente mummificati, aveva complicato le operazioni e gli esami autoptici







Per la sua morte è gravemente indiziato il suo ex compagno, Commenti ALGHERO - Ancora qualche giorno di attesa, poi la salma di Speranza Ponti potrebbe finalmente essere restituita alla famiglia per i funerali. Il cattivo stato in cui è stato rinvenuto ad Alghero il corpo della donna, in avanzata decomposizione e con gli arti parzialmente mummificati, aveva complicato le operazioni e gli esami autoptici.Dopo settimane di lavoro, arriva una prima, importante, conferma. Il cadavere ritrovato lo scorso 30 gennaio nelle campagne di Monte Carru ad Alghero è proprio della donna 49enne di Uri ma residente in Riviera del corallo. Sparita nei primissimi giorni di dicembre senza lasciare apparentemente traccia di se.Per la sua morte è gravemente indiziato il suo ex compagno, Massimiliano Farci , ergastolano dal 1999 ed in permesso di semilibertà per buona condotta dal carcere di Alghero. L'uomo è finito in manette con la pesante accusa di omicidio e occultamento di cadavere. Gli inquirenti sono convinti che avrebbe ucciso la donna per impossessarsi, tra l'altro, dei suoi soldi.