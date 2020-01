video Cor 12:58 Omicidio e cadavere occultato

Alghero: in cella l'ex compagno



La morte potrebbe risalire al 7 dicembre. Confessione parziale per l´ex compagno di Speranza Ponti, ritrovata nelle campagne di Alghero. Pesantissime accuse per Massimiliano Ferci, già condannato per un omicidio avvenuto ad Assemini. Le parole del comandante della Compagnia dei Carabinieri di Alghero, il cap. Pietro Barrel