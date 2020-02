Cor 19:16 Club Esse ricerca 400 figure Al via nel nord Sardegna il tour di selezione in Sardegna del personale locale di Club Esse, la catena alberghiera italiana che non ferma la sua crescita sull’isola e quest’anno ha raggiunto quota 12 tra villaggi e resort



Commenti CALA GONONE – Parte venerdì 28 febbraio da Cala Gonone (NU) - per poi toccare Stintino (SS) il giorno dopo, sabato 29 febbraio, e concludersi a Palau (OT) sabato 14 marzo - il tour di selezione in Sardegna del personale locale di Club Esse, la catena alberghiera italiana che non ferma la sua crescita sull’isola e quest’anno ha raggiunto quota 12 tra villaggi e resort in gestione e di proprietà, due in più rispetto all’estate 2019. Un aumento che si traduce anche nel considerevole numero di posizioni aperte per la prossima stagione: 400, in particolare per mansioni strettamente alberghiere - direzione, ricevimento, cucina, servizio sala e bar, economato, housekeeping - ma anche per l’intrattenimento, l’animazione sportiva e l’assistenza bagnanti.