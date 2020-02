Cor 21:05 Ct, Air Italy riapre le vendite su Olbia Confusione sui cieli di Olbia e della Sardegna. La compagnia in liquidazione riapre le vendite delle sole tratte in continuità territoriale fino al 16 aprile 2020



Commenti OLBIA - Air Italy riapre temporaneamente le vendite dei collegamenti in continuità territoriale sulle rotte Olbia-Roma Fiumicino e viceversa e Olbia-Milano Linate e viceversa, con partenza dal 14 marzo fino al 16 aprile 2020. Al momento - precisa la compagnia in una nota - è possibile prenotare le rotte sopra menzionate esclusivamente attraverso il Call Center al numero +39 0789 711865 e presso le biglietterie aeroportuali.