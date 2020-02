A.B. 12:21 Cristian Di Tucci convocato nel progetto nazionale Il 16enne portacolori dell´Alivavolley di Alghero è stato scelto per partecipare al progetto di qualificazione nazionale fortemente voluto dal grande coach Julio Velasco, che valuterà personalmente con il suo staff, i ragazzi meritevoli provenienti da tutta Italia







Nella foto: Cristian Di Tucci Commenti ALGHERO - Il 16enne portacolori dell'Alivavolley di Alghero Cristian Di Tucci è stato scelto per partecipare al progetto di qualificazione nazionale fortemente voluto dal grande coach Julio Velasco, che valuterà personalmente con il suo staff, i ragazzi meritevoli provenienti da tutta Italia. Lo stage, organizzato nel Centro di preparazione olimpica Coni dell'Acqua Acetosa, a Roma, è in programma da lunedì 2 a domenica 8 marzo.«Siamo fieri ed orgogliosi di questa grande occasione. Un giovane sardo di una piccola società sarda, che avrà l'onore di confrontarsi con un mondo per noi lontano», dichiara Ivana Nieddu, tecnico e dirigente della società di pallavolo algherese.«Auguriamo al nostro Cristian un grande in bocca al lupo, una bella esperienza che porterà sempre con se. Vorrei dire a tutti i giovani che molte volte il duro lavoro e l'impegno vengono ripagati. Non smettete mai di sognare», chiosa Nieddu.Nella foto: Cristian Di Tucci