«E' una battaglia di civiltà»



«Solo con l´inserimento del principio in costituzione possiamo avere ciò che ci spetta». Le parole del consigliere comunale algherese e coordinatore locale Alberto Bamonti. Manifestazione dei Riformatori Sardi questa mattina davanti al terminal dell´aeroporto internazionale della città di Alghero per portare avanti la battaglia sul principio di insularità in Costituzione