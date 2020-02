Red 17:42 Alghero: spostamento temporaneo Ufficio Protocollo Da lunedì, l´Ufficio Protocollo ed Urp di Via Cagliari resterà chiuso per una settimana, per lo svolgimento di lavori interni. Il servizio verrà trasferito negli uffici di Via Columbano 44, al piano terra



Commenti ALGHERO - Da lunedì 24 febbraio, l'Ufficio Protocollo ed Urp di Via Cagliari (ex Casa del caffè), ad Alghero, resterà chiuso per una settimana, per lo svolgimento di lavori interni. Il servizio verrà trasferito negli uffici di Via Columbano 44, al piano terra, fino a venerdì 28 febbraio. A partire da lunedì 2 marzo, l'Ufficio protocollo tornerà in Via Cagliari.