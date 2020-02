Red 10:14 Borse di studio: sollecito per studenti algheresi Gli studenti delle scuole superiori beneficiari della borsa di studio nazionale per l’anno scolastico 2018/2019 che non avessero ancora provveduto ad incassare il contributo, possono recarsi in qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale fino a sabato 29 febbraio per incassare il proprio “bonifico domiciliato”







Per i minorenni, è necessario che un genitore che esercita la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci, si rechi in Ufficio postale munito dell'originale del proprio documento di identità in corso di validità (per l'identificazione) e del proprio codice fiscale, l'originale del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dello studente beneficiario della borsa di studio, la copia compilata della dichiarazione sostitutiva da firmare esclusivamente davanti all'operatore dell'ufficio postale. Commenti ALGHERO - Tutti gli studenti delle scuole superiori beneficiari della borsa di studio nazionale per l’anno scolastico 2018/2019 che non avessero ancora provveduto ad incassare il contributo, possono recarsi in qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale fino a sabato 29 febbraio per incassare il proprio “bonifico domiciliato”. Per i maggiorenni, è sufficiente esibire il codice fiscale ed il documento di identità in corso di validità.Per i minorenni, è necessario che un genitore che esercita la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci, si rechi in Ufficio postale munito dell'originale del proprio documento di identità in corso di validità (per l'identificazione) e del proprio codice fiscale, l'originale del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dello studente beneficiario della borsa di studio, la copia compilata della dichiarazione sostitutiva da firmare esclusivamente davanti all'operatore dell'ufficio postale.