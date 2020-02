Red 18:31 Proroga Continuità territoriale: c´è la firma Il ministro dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato il decreto. Ora la parola passa alla Regione autonoma della Sardegna sistemare gli atti formali utili alla riapertura delle vendite dei biglietti da giovedì 16 aprile







Grande attesa per chi viaggi ma anche per chi, vive grazie al turismo, sia direttamente, sia come indotto. Gli atti dovrebbero essere predisposti dalla Regione nei prossimi giorni, presumibilmente entro la prossima settimana.



La proroga varrà fino al 21 dicembre per gli oneri di servizio pubblico delle tratte che collegano gli aeroporti isolani di Alghero, Cagliari ed Olbia con quelli di Milano Linate e Roma Fiumicino. Se per Alghero e Cagliari la situazione di prospetta lineare (con Alitalia che proseguirà il servizio già in atto), situazione diversa si presenta per Olbia, vista la liquidazione di Air Italy. Alitalia potrebbe coprire anche quelle tratte, ma non c'è ancora l'ufficialità. Commenti ALGHERO – Buone notizie sui cieli dell'Isola. Oggi (venerdì), il ministro dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato il decreto di proroga della continuità territoriale. Ora tocca alla Regione autonoma della Sardegna sistemare gli atti formali utili alla riapertura delle vedite dei biglietti da giovedì 16 aprile.Grande attesa per chi viaggi ma anche per chi, vive grazie al turismo, sia direttamente, sia come indotto. Gli atti dovrebbero essere predisposti dalla Regione nei prossimi giorni, presumibilmente entro la prossima settimana.La proroga varrà fino al 21 dicembre per gli oneri di servizio pubblico delle tratte che collegano gli aeroporti isolani di Alghero, Cagliari ed Olbia con quelli di Milano Linate e Roma Fiumicino. Se per Alghero e Cagliari la situazione di prospetta lineare (con Alitalia che proseguirà il servizio già in atto), situazione diversa si presenta per Olbia, vista la liquidazione di Air Italy. Alitalia potrebbe coprire anche quelle tratte, ma non c'è ancora l'ufficialità.