Red 16:43 Luca Canessa relatore alla Scuola di formazione politica “Il Comune: funzioni e organi. Il testo unico degli Enti locali”. E´ questo il tema della terza lezione della scuola di formazione all’impegno sociale e politico, organizzata dall’associazione Maestrale, che si terrà ad Alghero domani sera, nella Sala “Sari”, in Via Carlo Alberto 90







Relatore sarà Luca Canessa, nuovo segretario generale del Comune di Grosseto, fino a qualche giorno fa segretario e direttore generale del Comune di Forlì ed ex segretario generale del Comune di Alghero. Alla scuola sono iscritte un'ottantina di persone, di cui un terzo giovani sotto i trent’anni e tante donne. La lezione di lunedì precederà quella di martedì 3 marzo, con il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. La scuola avrà un ciclo di quattordici lezioni frontali e culminerà in uno stage a Bruxelles nel parlamento europeo da martedì 10 a giovedì 12 novembre.



Tra i relatori, dopo le riuscitissime lezioni di Pietro Bartolo, Mario Giro e Gianmario Demuro, e quelle prossime di Canessa e Gori, anche Daniela Scano, Tommaso Nannicini, Luisa Marilotti, Gianluca Lioni, Vittorio Pelligra, Alessandro Lovari e Silvia Costa. Attesissimo il mese di giugno con lo scrittore, finalista Premio Strega, Gianrico Carofiglio e l’ex ministro Graziano Delrio. La scuola gode della partnership della Fondazione di Sardegna, Focus Europe, Associazione Comuni italiani ed Autonomie locali italiane.



Nella foto: Luca Canessa Commenti ALGHERO - “Il Comune: funzioni e organi. Il testo unico degli Enti locali”. E' questo il tema della terza lezione della scuola di formazione all’impegno sociale e politico, organizzata dall’associazione Maestrale, che si terrà ad Alghero domani, lunedì 24 febbraio, con inizio alle 18, nella Sala “Sari”, in Via Carlo Alberto 90.Relatore sarà Luca Canessa, nuovo segretario generale del Comune di Grosseto, fino a qualche giorno fa segretario e direttore generale del Comune di Forlì ed ex segretario generale del Comune di Alghero. Alla scuola sono iscritte un'ottantina di persone, di cui un terzo giovani sotto i trent’anni e tante donne. La lezione di lunedì precederà quella di martedì 3 marzo, con il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. La scuola avrà un ciclo di quattordici lezioni frontali e culminerà in uno stage a Bruxelles nel parlamento europeo da martedì 10 a giovedì 12 novembre.Tra i relatori, dopo le riuscitissime lezioni di Pietro Bartolo, Mario Giro e Gianmario Demuro, e quelle prossime di Canessa e Gori, anche Daniela Scano, Tommaso Nannicini, Luisa Marilotti, Gianluca Lioni, Vittorio Pelligra, Alessandro Lovari e Silvia Costa. Attesissimo il mese di giugno con lo scrittore, finalista Premio Strega, Gianrico Carofiglio e l’ex ministro Graziano Delrio. La scuola gode della partnership della Fondazione di Sardegna, Focus Europe, Associazione Comuni italiani ed Autonomie locali italiane.Nella foto: Luca Canessa