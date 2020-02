A.B. 21:03 Serie D: Latte Dolce all´inglese La compagine sassarese batte 2-0 il Ladispoli nel match valido per la 25esima giornata del girone G. Di Nino Pinna e Francesco Virdis, nella ripresa, le reti della vittoria biancoceleste







PRIMO TEMPO. Pronti-via e Marcangeli indovina incursione e cross sulla destra, Virdis è puntuale all’appuntamento con la sfera, ma Salvato para. Gara molto frammentata, avversari spesso a terra fin dalle prime battuti. Resta a lungo a terra il centrale difensivo Patacchiola, che poi si rialza accompagnato dalla staff medico a bordo campo prima di rientrare. Al 13’, ancora l’attaccante di Bono a tentare la conclusione a rete, ma ci pensa il portiere a salvare. Pressione sassarese. Giallo per Manoni che, al 25', lascia spazio a Tollardo. Il Latte Dolce continua a spingere, ma il risultato non si sblocca. Al 32’, ci prova Gianni: bella l’idea, ma non centra il bersaglio. L’assalto continua. Ancora Virdis a provarci ed, ancora Salvato a dire no. Allo scadere, Tollardo tenta il colpo dalla lunga distanza, ma Garau stoppa l’intenzione e dopo un minuto di recupero si va negli spogliatoi per il riposo di metà gara.



SECONDO TEMPO. Al rientro in campo, arriva il vantaggio: Pinna riceve palla in area, si libera per il tiro e scarica a rete per l’1-0. Al 49', Zucchi subentra a Mazzarani. Virdis, prima di testa e poi di piede, ha due palle buone per il possibile raddoppio: tanta presenza ed ottimi spunti per l’attaccante biancoceleste, ma il gol non arriva. Giallo a Gianni. Al 58’, il bomber trova la risposta a tutti i suoi sforzi: la palla è manovrata sulla destra, arriva a Virdis che, sottomisura, appoggia in rete. Subito dopo, Zeoli cambia prima Francescangeli con Defato e poi Sicari con Luciani. Proprio Defato si libera per il tiro, ma spara ampiamente a lato della porta difesa da Garau. Al 70', primo cambio locale, con Piga che da fiato a Pinna. Luciani calcia debole, con Garau che blocca a terra. Giallo a Ramacci al 73' viene sostituito da Amorosino. Dentro Tuccio al minuto 84 e Fini due minuti dopo, rispettivamente per Palmas e Marcangeli. Latte Dolce in pieno controllo. L'arbitro concede 5' di recupero. Al 91', dentro il giovanissimo Grassi per Virdis e subito un'occasione per lui: corsa, tiro e palla deviata in calcio d’angolo. Serpentina di Tuccio e pallone che sugli sviluppi dell’azione finisce in corner. I sassaresi possono festeggiare.



SASSARI LATTE DOLCE-LADISPOLI 2-0:

SASSARI LATTE DOLCE: Garau, Maccis, Pireddu, Patacchiola, Gadau, Antonelli, Marcangeli (41’st Fini), Gianni, Virdis (46’st Grassi), Nino Pinna (25’st Piga), Palmas (39’st Tuccio). Allenatore Mario Pompili (Stefano Udassi squalificato).

LADISPOLI: Alessio Salvato, Gianluigi Salvato, Colantoni, Ramacci (28’st Amorosino), Giannetti, Mazzarani (4’st Zucchi), Sicari (14’st Luciani), Francescangeli (13’st Defato), Pesce, Manoni (25’ Tollardo), Del Signore. Allenatore Michele Zeoli.

ARBITRO: Costantino Cardella di Torre del Greco.

RETI: 2’st Pinna, 13’ Virdis.



