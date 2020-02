Red 12:32 FdI amplia le sue radici a Castelsardo Si è costituito a Castelsardo il Circolo locale di Fratelli d’Italia. Erano presenti il coordinatore provinciale Emanuele Beccu e la coordinatrice regionale Antonella Zedda







«Con la sede locale, nasce a Castelsardo uno spazio identitario, militante, coinvolgente, nel quale sarà benvenuto ogni cittadino castellanese e dell’area dell’Anglona che intendano mettersi al lavoro per la propria città, ed il territorio anglonese per apportare il proprio contributo di idee. Il circolo costituito da liberi professionisti, commercianti, studenti e semplici cittadini», ha dichiarato il segretario locale Christian Speziga, durante il discorso di ufficializzazione, svoltosi nelle sale dell’Hotel BagaBaga.



«Vogliamo offrire sul nostro territorio la possibilità di partecipazione e confronto a quanti si riconoscono nella linea politica e nei valori di Fratelli d'Italia», sottolinea Speziga. Il Circolo sarà al contempo un laboratorio di idee, proposte ed iniziative utili alla vita sociale e politica della comunità di Castelsardo e dell' Anglona. Fanno parte dell'organigramma Antonella Carboni (con funzioni di vice segretario e tesoriere) e Carlo Sini (responsabile della comunicazione).