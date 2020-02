Red 16:06 Nuovo portale per il Parco di Porto Conte Domani mattina, nella Torre di San Giacomo, ad Alghero, è in programma la conferenza stampa di presentazione del nuovo portale web del Parco naturale regionale di Porto Conte e dell’Area marina protetta Capo Caccia–Isola Piana



Commenti ALGHERO – Domani, mercoledì 26 febbraio (alle ore 10), nella Torre di San Giacomo, ad Alghero, è in programma la conferenza stampa di presentazione del nuovo portale web del Parco naturale regionale di Porto Conte e dell’Area marina protetta Capo Caccia–Isola Piana.