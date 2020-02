Cor 18:20 Trenini, auto elettriche, carrozze in area pedonale L´Amministrazione comunale di Alghero cede alle pressioni ed apre la viabilità dell'area pedonale urbana a trenini, carrozze trainate da cavalli ed auto elettriche adibite al trasposto di persone. Per ora restano fuori solo taxi ed Ncc. «Per decongestionare via Sassari»







Restano fuori soltanto taxi ed Ncc, nonostante anche le due categorie avessero, da tempo, avanzato analoghe richieste al fine di vedersi autorizzata la possibilità di transitare nell'area pedonale, ed evitare così il traffico veicolare. La decisione è arrivata al termine della giunta comunale svoltasi negli scorsi giorni a Porta Terra (assenti gli assessori Di Gangi, Peru e Montis) con l'approvazione di un'apposita delibera che modifica le disposizioni vigenti ed amplia le deroghe.



L'ulteriore apertura al traffico di un'area pedonale densamente trafficata dai pedoni soprattutto nei mesi estivi, seppur ancora limitata ai soli mezzi cosiddetti turistici, segna una scelta importante della giunta Conoci, in controtendenza rispetto alle passate amministrazioni, con ripercussioni dirette sulla vivibilità del quartiere e le numerose attività commerciali presenti. Tra le motivazioni addotte ci sarebbe quella di individuare «nuove ed ulteriori tipologie di veicoli ammessi per legge al transito nelle vie pedonali», al fine di limitare il flusso veicolare nella via Sassari.



Tradotto: si alleggerisce via Sassari, utilizzata anche dai veicoli autorizzati Ztl che devono raggiungere la zona sud della città, ed andata incontro nel tempo ad un incremento importante di auto, e si appesantisce l'area pedonale. Nel frattempo, ancora non si ha notizia di discussione del piano urbano del traffico studiato da un luminare del settore, l'ing. Willi Hüsler, già adottato nel febbraio del 2018 ma mai attuato, progetto che in attesa della realizzazione della circonvallazione prevedeva importanti cambiamenti alla circolazione veicolare ed agli stili di vita nel breve, medio e lungo periodo.



