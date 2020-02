Cor 14:02 Continuità, biglietti ancora bloccati: danni I ritardi accumulati dall´assessorato regionale ai Trasporti rischia di avere pesantissime ripercussioni nell´isola. Nonostante la firma del decreto ministeriale, infatti, i biglietti da Alghero e Cagliari risultano ancora sospesi







Ne frattempo crescono i disservizi che vanno a sommarsi all'instabile situazione generata dall'allerta coronavirus nel Continente. Le ripercussioni potrebbero infatti avere pesanti cadute anche sulla Sardegna. C'è poi ancora da chiarire come verrà risolto il caso-Olbia, con l'addio di Air Italy ed il diverso regime di continuità rispetto a Cagliari e Alghero. Commenti ALGHERO - Ritardi, ancora ritardi, sempre ritardi. Così nonostanti annunci e proclami si vola solo fino al 16 aprile. In mezzo centinaia di aziende turistiche e cittadini che tentano invano di programmare chi la stagione estiva, chi le proprie attività lavorative e personali. Sembrava una partita chiusa invece la proroga della continuità territoriale è ancora sospesa.Nonostante la firma de decreto della ministra Paola De Micheli venerdì scorso, i biglietti per i collegamenti da Alghero e Cagliari per Roma Fiumicino e Milano Linate non sono stati ancora messi in vendita. Sarebbero infatti necessari alcuni passaggi burocratici in capo alla Regione e non ancora effettuati.Ne frattempo crescono i disservizi che vanno a sommarsi all'instabile situazione generata dall'allerta coronavirus nel Continente. Le ripercussioni potrebbero infatti avere pesanti cadute anche sulla Sardegna. C'è poi ancora da chiarire come verrà risolto il caso-Olbia, con l'addio di Air Italy ed il diverso regime di continuità rispetto a Cagliari e Alghero.