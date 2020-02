Red 16:21 Monte Pino: entro aprile il riavvio dei lavori La gestione dell’appalto e di tutte le altre opere da realizzare per arrivare alla riapertura della strada di Monte Pino, così come chiesto dall’assessore regionale dei Lavori pubblici Roberto Frongia, sarà in capo alla struttura territoriale sarda di Anas, e non più a Roma







«Tutta la pratica verrà gestita in Sardegna – spiega Frongia - e avremo così la possibilità di partecipare al processo in contatto diretto con la sede Anas di Cagliari, evitando quel fastidioso carteggio burocratico che per anni ha rallentato i lavori. Sono stati già avviati i lavori di messa in sicurezza del cantiere e ci prepariamo all’avvio della fase di completamento dei lavori interrotti». Alla messa in sicurezza ed alla pulizia del cantiere seguirà, entro la fine di aprile, l’ingresso dell’impresa che completerà i lavori.



