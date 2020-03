A.B. 21:20 Torres femminile: ritorna Sandy Iannella La fuoriclasse, con 117 reti in Serie A ed ex azzurra, dal 2006 al 2014, ha fatto la storia della squadra sassarese, conquistando quattro scudetti, due Coppe Italia, cinque Supercoppe italiane ed una Italy Women´s cup







Nel maggio 2019, Iannella aveva detto addio al calcio ma, per l'amore per la Sassari Torres, oggi nel campionato nazionale di serie C, ha risposto “si” alla chiamata del presidente del sodalizio rossoblu Andrea Budroni.



«Tornare a vestire la maglia della Torres è un'emozione unica. Questi colori ce li ho tatuati addosso da sempre – dichiara Sandy - gli anni passati a Sassari sono stati i più brillanti della mia carriera. Da quando ho deciso di smettere di giocare ad alti livelli non mi sono lasciata influenzare da nessun'altra proposta, ma la Torres è la Torres, Qui non si tratta solo di dare due calci al pallone, c'è molto di più. Tornare ad essere allenata di nuovo da mister Tore Arca, al quale devo praticamente tutto, non mi fa stare nella pelle. Spero di dare il mio contributo e mettere a disposizione la mia esperienza anche per insegnare qualcosa alle più giovani. Ringrazio il presidente Budroni per aver fatto il possibile per riportarmi a Sassari e per farmi credere ancora in un sogno».



