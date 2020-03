Cor 19:03 Air Italy: pronte le lettere di licenziamento Via alla procedura ex legge 223 per tutti i dipendenti. Convocati per martedì nella sede di Olbia tutte le rappresentanze sindacali. Si tenta di derubricare la procedura



Rsa, il personale navigante e quello di terra, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Usb, Anpac, Anpav, Ap e Cobas. Commenti OLBIA - Pronte per essere inviate alle rappresentanze sindacali aziendali le lettere di apertura della procedura di licenziamento collettivo, ex legge 223, per tutti i dipendenti Air Italy. Il responsabile delle relazioni industriali della compagnia, Antonio Cuccuini, ha infatti convocato per martedì nella sede del vettore a Olbia, tutte le, il personale navigante e quello di terra, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Usb, Anpac, Anpav, Ap e Cobas.