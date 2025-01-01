Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaSalute › «La sanità si discute in gran segreto»
S.A. 8:02
«La sanità si discute in gran segreto»
A scatenare un nuovo polverone estivo è il Psd'Az che denuncia il mancato invito di Christian Mulas, esponente del Partito Sardo d'Azione ma soprattutto presidente della Commissione consiliare della Sanità, nella riunione convocata a Porta Terra
«La sanità si discute in gran segreto»

ALGHERO - «Apprendiamo con grande sorpresa dell'incontro tenutosi questa mattina a Porta Terra tra il sindaco Raimondo Cacciotto e il Commissario della ASL Paolo Tauro. Un incontro che definire “riservato” è un eufemismo: diciamo pure che è stato in perfetto stile “riunione carbonara”. Peccato che, nella lista degli invitati, sia clamorosamente mancato un nome: quello del Presidente della Commissione consiliare Sanità, Christian Mulas, una figura centrale nella discussione sanitaria locale». A scatenare un nuovo polverone estivo è il Pasd'Az che denuncia il mancato invito del proprio esponente di partito ma soprattutto nel suo ruolo di presidente della Commissione consiliare della Sanità nella riunione convocata a Porta Terra [LEGGI].

Secondo la sezione algherese del Partito Sardo d'Azione «è doveroso domandarsi: per quale motivo non è stato invitato chi, per ruolo e per azione concreta, ha sempre difeso il diritto alla salute dei cittadini algheresi? Perché escludere chi rappresenta quotidianamente le istanze del territorio, affrontando con determinazione e trasparenza le gravi criticità del nostro sistema sanitario? Chi si confronta con le persone, raccoglie segnalazioni, denuncia criticità, prova a risolverle?
Forse perché fa comodo confrontarsi in assenza di chi pone domande scomode ma necessarie».

E incalzano: «Ma noi del Partito Sardo d’Azione di Alghero riteniamo che la politica sanitaria vada affrontata con chiarezza, collegialità e rispetto delle istituzioni. Chiediamo pubblicamente al Sindaco Cacciotto e al Commissario Tauro di rendere noti i contenuti dell’incontro e, soprattutto, le soluzioni individuate rispetto a problematiche urgenti e ben note alla cittadinanza: la drammatica carenza di pediatri sul territorio; la mancanza di cardiologi e di altri specialisti fondamentali; lo stato di abbandono in cui versa la sanità algherese, il preoccupante silenzio che è calato riguardo la realizzazione del nuovo ospedale o, almeno, sulla promessa tradita sul nuovo ospedale». I sardisti concludono con un messaggio diretto al primo cittadino: «Signor Sindaco,standing ovation per non aver ritenuto opportuno coinvolgere il Presidente della Commissione Sanità. Una scelta che la dice lunga sul senso di partecipazione e rispetto democratico che si vuole instaurare nel governo della città».
